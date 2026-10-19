Сократить помощь жителям сектора Газа, в результате чего почти полмиллиона людей не получат ежемесячные продовольственные пайки из-за нехватки финансирования, вынуждена Всемирная продовольственная программа ООН, 19 октября пишет издание Reuters.
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