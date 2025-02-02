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JLR: вещество нобилетин в составе цитрусовых помогает бороться с ожирением

JLR: вещество нобилетин в составе цитрусовых помогает бороться с ожирением

Ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) выяснили, что вещество нобилетин, которое содержится в апельсинах и мандаринах, может замедлять набор веса и снижать риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у мышей.

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