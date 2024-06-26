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Царьград

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В Самарской области потеплеет в конце июня

В Самарской области потеплеет в конце июня

Публикуем прогноз на 26-30 июня.По данным Приволжского Гидрометцентра, в Самарской области станет теплее.

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