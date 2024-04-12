Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ), Москве (синагога). И вновь фигурируют среднеазиаты

Алексей Тан

Эти гнойные ИНОРОДЦЫ уже "заколебали"!... своими ИМИТАЦИЯМИ... то то им хотят устроить террор с бутылкой карасина и пугачём из детского магазина... и не вахабиты а сами! ... московские БОМЖи... а сейчас да же на сами СИНАГОГИ покушились!?... О! как!... (правда всё в холостую!!!)... НО как то после КРОКУСа, Украины и Газы... как то блекло, блекло ... грязные иудеи выглядят.