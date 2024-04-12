Предотвращены теракты в Донецке (объект ВС РФ), Москве (синагога). И вновь фигурируют среднеазиаты

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
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11 час.
Алексей Тан
Эти гнойные ИНОРОДЦЫ уже &quot;заколебали&quot;!... своими ИМИТАЦИЯМИ... то то им хотят устроить террор с бутылкой карасина и пугачём из детского магазина... и не вахабиты а сами! ... московские БОМЖи... а сейчас да же на сами СИНАГОГИ покушились!?... О! как!... (правда всё в холостую!!!)... НО как то после КРОКУСа, Украины и Газы... как то блекло, блекло ... грязные иудеи выглядят.
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8 час.
Алексей Тан
Только что просмотрел новости с иудейского ТВ-1... где к убийству Даши Дугиной и Татарского (Вадима Фомина),... ну обязательно приклеивают этого имитатора (лжеца) &quot;Прилепина&quot;!.... О! как!... так держать. грязные (лживые) иудеи.
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8 час.

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