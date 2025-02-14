В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на «День игрушки»

Депутаты Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести вместо Дня святого Валентина праздник «День игрушки», схожий по смыслу, но больше подходящий подросткам и школьникам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.
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