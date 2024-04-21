Цискаридзе высказался о ценах в Сочи Я, честно говоря, не знаю, где у нас салат+мороженое выходит 13-15₽ тысяч.
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Цискаридзе высказался о ценах в Сочи Я, честно говоря, не знаю, где у нас салат+мороженое выходит 13-15₽ тысяч.