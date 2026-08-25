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Минфин США предложил правила лицензирования эмитентов стейблкоинов в рамках акта GENIUS

Минфин США предложил правила лицензирования эмитентов стейблкоинов в рамках акта GENIUS

Министерство финансов США предложило новые правила лицензирования эмитентов платёжных стейблкоинов согласно разделу 3 закона GENIUS Act, открыв очередной значимый период публичных обсуждений в сфере регулирования цифровых активов.

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