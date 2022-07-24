Во Франции введены ограничения на использование воды

Днем в воскресенье, 24 июля, стало известно, что власти Франции на фоне сильной жары и засухи ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны.
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