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Во Франции введены ограничения на использование воды

Во Франции введены ограничения на использование воды

Днем в воскресенье, 24 июля, стало известно, что власти Франции на фоне сильной жары и засухи ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны.

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