Уходящие иностранцы за осень заплатили «налог на выход» на 15,5 млрд рублей

За прошедшие 11 месяцев 2024 года в бюджет поступило 155,8 млрд рублей, связанных с продажей активов уходящих из России иностранцев, пишут «Известия» со ссылкой на оперативные данные «Электронного бюджета».
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