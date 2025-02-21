Путин присвоил награды тюменским чиновникам

Владимир Путин присвоил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» директору департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирине Широковой и директору регионального департамента информатизации Станиславу Логинову.
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