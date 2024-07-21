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Трамп получил письма от мировых лидеров после покушения на него

Трамп получил письма от мировых лидеров после покушения на него

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения на его жизнь многие лидеры государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, направили ему письма.

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