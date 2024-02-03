ВС РФ в ходе мощного штурма Авдеевки прорвались на флангах вглубь города на 1,5 и 1 км: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 3 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: на южных окраинах Авдеевки Армия РФ продвинулась в районе улиц Соборная и Чернышевского.