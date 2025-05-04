Китайские производители рыскают по свету в поисках новых покупателей

Найти новые рынки сбыта, которые уже давно поделены, нелегко Главным преимуществом США в торговой войне с Китаем, по крайней мере, из тех, что лежат на поверхности, является ее… первопричина, а именно, огромный дефицит в торговле с Поднебесной.