Сирийский посол Джаафари подарил Путину меч из дамасской стали

Москва, 23 июля, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Посол Сирии в Москве Башар Джаафари по случаю 80-летней годовщины установления российско-сирийских дипломатических отношений подарил президенту России Владимиру Путину меч из дамасской стали.
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