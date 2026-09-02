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Аргументы недели

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Полиция задержала мужчину за обман пенсионера из Ленобласти на 2,5 млн рублей

Полиция задержала мужчину за обман пенсионера из Ленобласти на 2,5 млн рублей

Пенсионер из Ленобласти отдал мошенникам 2,5 млн рублей после звонков аферистов. Посредника злоумышленников задержали на улице Руднева в Санкт-Петербурге.

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