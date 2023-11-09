Сожрите друг друга!

Киев развернул информационно-психологическую операцию против Залужного: что на самом деле означает новость об "отставке" главкома ВСУ Ух, как круто разворачивается конвейер событий в противостоянии гражданской команды Зеленского и военного командования ВСУ в Киеве! Кто бы мог подумать, что Зеленский пустит поезд с такой скоростью, что локомотив может запросто сигануть в овраг.