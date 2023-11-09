Сожрите друг друга!

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Киев развернул информационно-психологическую операцию против Залужного: что на самом деле означает новость об "отставке" главкома ВСУ Ух, как круто разворачивается конвейер событий в противостоянии гражданской команды Зеленского и военного командования ВСУ в Киеве! Кто бы мог подумать, что Зеленский пустит поезд с такой скоростью, что локомотив может запросто сигануть в овраг.

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Комментарии
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Ольга
Там весь &quot;народ&quot; такой же, некому сбрасывать.
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19 час.
Анатолий Анатольев
Все равно не ПОДЕРУТСЯ!!!! Может хоть на ДУЭЛЬ выйдут, но не МУЖИКИ, тогда пора СДАВАТЬСЯ в плен!!!!!
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8 час.
Мария Беликова
Народ зомбирован. Нейролингвистическое программирование.
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7 час.

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