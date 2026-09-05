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«Беременным нельзя, кстати»: Зоя Фуць намекнула на скорое пополнение в семье

«Беременным нельзя, кстати»: Зоя Фуць намекнула на скорое пополнение в семье

Супруга Павла Деревянко Зоя Фуць вызвала оживлённое обсуждение возможной беременности. На светском мероприятии она открыто намекнула на скорое пополнение в звёздном семействе, сообщает «Пятый канал».

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