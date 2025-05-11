У спасшего детей пенсионера приставы отобрали все до копейки: даже то, что собрали люди

Аффтырь, поменяй ии, который тебе заголовки пишет, не позорься. Ну, или оплати подписку, хотя бы.

Олег Aзаров

При нынешней власти в стране, где творится полный беспредел чиновничьей БАНДЫ, могут не только деньги отнять у человека, а и вообще жизни лишить!🧐 Человека, которого надо наградить за спасение детей, эта шобла ещё и посадить готова!.. И на кой хрен нам нужна такая ВЛАСТЬ!? Она любит только СВОЮ БРАТВУ...