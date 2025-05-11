Sergey Petrov/news.ru В Нижегородской области продолжается история мытарств пенсионера, вставшего на защиту детей от дебошира-наркомана.
У спасшего детей пенсионера приставы отобрали все до копейки: даже то, что собрали люди
Комментарии
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КП
Ксения Павлова
Аффтырь, поменяй ии, который тебе заголовки пишет, не позорься. Ну, или оплати подписку, хотя бы.
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1 час.
Олег Aзаров
При нынешней власти в стране, где творится полный беспредел чиновничьей БАНДЫ, могут не только деньги отнять у человека, а и вообще жизни лишить!🧐 Человека, которого надо наградить за спасение детей, эта шобла ещё и посадить готова!.. И на кой хрен нам нужна такая ВЛАСТЬ!? Она любит только СВОЮ БРАТВУ...
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21 мин.
Марина Никулина
Какая компенсация? Судьи дружат с головой?
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10 мин.
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