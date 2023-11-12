Собянин: Годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

Годовой план по строительству дорог в столице выполнен досрочно. Например, был завершен Московский скоростной диаметр, открылось движение по проспекту Багратиона и трассе, связывающей Варшавское и Калужское шоссе.
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