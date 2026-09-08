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Лавров: Запад озверело требует вернуть границы Украины 1991 года

Лавров: Запад озверело требует вернуть границы Украины 1991 года

Некоторые европейские политики «озверело» требуют возвращения Украины к границам 1991 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

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