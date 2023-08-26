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Радулов о Казани: «Пробок мало, очень нравится. В Москве или Петербурге можно по несколько часов куда-то добираться, тут – 15-20 минут»

– Вы год прожили в Казани. Насколько комфортно вам здесь? – Очень нравится город. Мало пробок, летом вообще классно, очень удобно, люди любят хоккей.

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