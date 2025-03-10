FT: главным получателем оружия из США впервые за 20 лет стала Европа

Главным получателем вооружений из США впервые за 20 лет стала Европа, а не Ближний Восток. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии