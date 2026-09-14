Мэр Москвы сообщил, что семь линий метро планируют продлить за МКАД

Планы продления столичного метро в Подмосковье озвучил Сергей Собянин. Предполагается, что после 2030 года семь линий выйдут за пределы МКАД и обеспечат связь Москвы с Мытищами, Балашихой, Красногорском, Химками и другими округами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Папин день календ...
- Собянин объявил о...
- ВД На Синявинской от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым