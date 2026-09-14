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Молжаниновские вести

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Мэр Москвы сообщил, что семь линий метро планируют продлить за МКАД

Планы продления столичного метро в Подмосковье озвучил Сергей Собянин. Предполагается, что после 2030 года семь линий выйдут за пределы МКАД и обеспечат связь Москвы с Мытищами, Балашихой, Красногорском, Химками и другими округами.

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