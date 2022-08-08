"Встанет колом сейчас": что творится на известном мосту Владивостока - видео

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас творится на известном мосту города. Как уточнили очевидцы, на переезде в районе Эгершельда перекрыли одну из полос движения, приморцы опасаются, что серьезных дорожных заторов теперь будет не избежать.