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"Встанет колом сейчас": что творится на известном мосту Владивостока - видео

"Встанет колом сейчас": что творится на известном мосту Владивостока - видео

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас творится на известном мосту города. Как уточнили очевидцы, на переезде в районе Эгершельда перекрыли одну из полос движения, приморцы опасаются, что серьезных дорожных заторов теперь будет не избежать.

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