Инструктор по фитнесу выделил оптимальное упражнение для сжигания жира

Здоровье По мнению эксперта, данный метод помогает укрепить сосуды и сердце. Инструктор по фитнесу Джесси Федер в интервью с представителями СМИ перечислил наилучшие методы, которые способствуют избавлению от излишних жировых отложений.
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