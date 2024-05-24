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Украина, вызывай «Волгу»

Украина, вызывай «Волгу»

По мере того как положение на фронте становится все менее радужным для Украины, ее западные союзники или, вернее, дрессировщики все меньше надеются на пряничные методы работы с киевским руководством и все чаще демонстрируют кнут.

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Комментарии
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Геннадий
Зомби после разгрома переобуются как шакалы. Найдут оправдание своим действиям, например нас заставили ненавидеть Россию. И.Т
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2 час.
Анастасия Гончарова
в мире дефицит удобрений...🐽🐷😀
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45 мин.
Natalija Osminina
И  для таких Россия будет отстраивать государство в ущерб собственным интересам?
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5 мин.

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