По мере того как положение на фронте становится все менее радужным для Украины, ее западные союзники или, вернее, дрессировщики все меньше надеются на пряничные методы работы с киевским руководством и все чаще демонстрируют кнут.
Украина, вызывай «Волгу»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий
Зомби после разгрома переобуются как шакалы. Найдут оправдание своим действиям, например нас заставили ненавидеть Россию. И.Т
Ответить
2 час.
Анастасия Гончарова
в мире дефицит удобрений...🐽🐷😀
Ответить
45 мин.
Natalija Osminina
И для таких Россия будет отстраивать государство в ущерб собственным интересам?
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии