Захарова высмеяла ответ Зеленского на слова про Украину в меню Путина

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высмеяла ответ президента Украины Владимира Зеленского, который резко отреагировал на слова о том, что Украина находится «в меню» у президента РФ Владимира Путина.
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