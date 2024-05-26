Сколько стоят услуги частного сыщика в Крыму, что с собой носят детективы и чем отличаются от полицейских

Первое правило частного детектива – не быть похожим на частного детектива. Десять лет назад наш герой Антон Владимирович оставил уголовный розыск и начал работать в сфере сыскной деятельности в Симферополе.
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