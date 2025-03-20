В аэропортах Самары и Саратова введены временные ограничения

Росавиация объявила в четверг о временном ограничении работы аэропортов Самары и Саратова.«Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW);Саратов (Гагарин; UWSG)»,- говорится в публикации ведомства в Telegram.