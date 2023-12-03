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Влияет на кровь: эти три ошибки во время завтрака могут подорвать ваше здоровье

Влияет на кровь: эти три ошибки во время завтрака могут подорвать ваше здоровье

Недостаток жидкости и употребления бананов по утрам может негативно сказаться на здоровье. Как сообщает издание Pronews со ссылкой на выводы диетологов, несмотря на свою популярность, этот плод может принести больше вреда, чем пользы.

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