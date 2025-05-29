Политика как он...
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Политика как она есть

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Economist: Украина перестала быть приоритетом для США

Economist: Украина перестала быть приоритетом для США

При администрации президента США Дональда Трампа Украина утратила свой приоритетный статус в Вашингтоне и стала лишь одним из множества государств, претендующих на ограниченные ресурсы.

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