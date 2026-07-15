В США бьет рекорды популярности филлер из трупов

Жир умерших доноров стали использовать в косметологии.В США набирает обороты шокирующий бьюти-тренд: для коррекции фигуры и лица пациентам начали вводить инъекции жира, полученного из тел умерших доноров.
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