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Что сделал Леонид Брежнев для советских людей

Что сделал Леонид Брежнев для советских людей

Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там».

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Pavel Luspekaev
Отличное было время. Атлантида. А теперь явилось "племя младое", точно знающее об "ужосах" и гулагах, голоде и репрессиях, этакие кидатели тапками, рождения конца девяностых, начала двухтысячных.
Ирина Жукова
все что сейчас происходит, можно сказать что завтрашнего у нашей молодежи не будет
Юрий Паршаков
Вытрезвители, ЛТП, всеобщий дефицит и повышение цен на бензин и ГСМ сразу в 5 раз. Вторжение в Афганистан и тысячи гробов и десятки тысяч инвалидов.
Александр Ульянов
Вы в то кремя явно не жили...
Ирина Жукова
а сейчас смертность исчисляется миллионами
Konstantin Петров
Вы правы, в будущем все стало в разы лучше. Появились наркоманы и люди подыхали от метилового спирта, ЛТП закрылись и пьянчуг просто повыгоняли из квартир бомжевать, дефицита не стало, просто продукты исчезли, все не просто подорожало, а рубль как деньги перестал существовать, стали печатать Билеты Банка России. Тысячи гробов из Чечни. Немного перефразировав можно то же написать по нынешнее спокойное и благополучное время, вот только СИЗ сниму и руки спиртом протру.
Сергей Рузманов
Пвршаков, а сколько сейчас гробов на постсоветском пространстве? И не надо врать про всеобщий дефицит, пятикратные повышения цен, а также интересно, что плохого было в наличии вытрезвителей и ЛТП?
Ирина Жукова
согласна, хоть не замерзали на улицах и не исчезали в никуда
Сенин Валерий
А что дефицита не было, не было разделения городов на категории снабжения, а что в лтп лечили это был бесплатный труд под названием трудоторапич
Ирина
Вы ,враги своей страны и народа на территории СССР ,из дореволюционного ,советского ,вашего постсоветского периодов ,всегда выдираете только то ,что вам выгодно в ваших подлых и преступных целях ,включая ,например ,если речь о пенсиях в СССР ,вы лезеее с 12-28 -рублевыми пенсиями ,если о жилье в СССР -вы лезете с бараками и коммуналками . А вот если речь о вашем постсоветском периоде -вы только бахвалитесь ,как много чего вы ПОИМЕЛИ за счет чужого труда , нахапали много денег ,обожрались подделками под советские продукты ,накупили много импорта ,пошлялись по миру .
Сенин Валерий
Ирина я что имел в СССР то за счет своего горба.
Konstantin Петров
А сейчас вы живете за счет чужого горба?, как и власть имущие?
Сенин Валерий
Петров живу явно не засчет вашего горба. А в СССР секретари кпсс, своим горбом заробатовали.
Ирина Жукова
столько каналов говорят правду, но ведь НИЧЕГО не меняется, а становится все хуже и хуже
Константин Каменецкий
сказочный долбаеб
Марат Губайдуллин
Ты? ОДНОЗНАЧНО!
Ольга
Да, в 1980-м году в Киеве за гостинку я платила аж около 4 руб. в месяц за коммуналку (газ + вода холодная и горячая + электричество) при зарплате 125 руб. А комплексный обед в ресторане стоил 0,85-1,0 руб.
Николай Егоров
Вы, видимо, шиковали. Я в Москве за комплексный обед платил 50 копеек.
Konstantin Петров
Она же пишет, что по ресторанам обедала. В столовке, Да, обед стоил 50 коп. + 2 кусочка хлеба бесплатно.
Петр Гущин
Слишком красиво.
Килатив
Квартиры были в социальном найме, а не в собственности, большая часть вообще ведомственная. Количество цемента и чугуна на душу населения...Ну-ну. Сельское хозяйство на первом месте? Что ж6е тогда пшеницу то покупали? А уж скока фильмов в запасниках лежали, то и говорить не имеет смысла. Так что афтырь ты не прав.
Ирина
А почему ваша тупая ,никчемная ,паразитическая антисоветская клика вывозит много зерна из РФ ? А потому что вы уничтожили две трети крупного рогатого скота ,ТРАВИТЕ народ хлебом из фуражного зерна с кучей химии ,а ваши "кулаки " вывозят хорошую пшеницу из РФ ,чтобы продать её подороже . То ,что вы сотворили с Россией и российским народом ,могут считать "достижениями " только враги России и её народа .
Pavel Luspekaev
Те фильмы, что на полках лежали, не стоило оттуда и доставать. А квартиры можно было менять на всей территории Советского Союза. И не было "моя хозяин страна" и "русский уходи".
Anna Lomantz
Ребята! Не надо рассказыват. Л
Anna Lomantz
Ребята! Не надо рассказыват.
петров виктор
Совершенно случайно, но сегодня, получился день воспоминаний... С утра в комментарии вспомнил брежневские 70-е, а прочитал эту статью, и вспомнил начало 80-х: последние годы брежневского правления - когда, по мнению автора статьи, "был коммунизм", которого мы не замечали... Воспоминаний о том времени у меня много, и они разноплановые, но особо запомнился брежневско-андроповский "переход", когда резко изменился стиль коллективного общения на работе... Я в то время работал в НИПИ и брежневские душевные застолья после рабочего дня в отделе института, были открытыми и легальными... Собирались всем отделом часто: или в канун приближающегося праздника, или по случаю дня рождения кого-то из сотрудников отдела...Сопровождались эти застолья обильной выпивкой из бутылок, стоящих на столе, под салаты и прочее съестное, которое заранее приносили сотрудники отдела из дома, под громкую музыку и танцы до упаду... И вот, с приходом к власти Андропова, в одночасье всё это коллективное веселье было запрещено... По инерции, ещё какое-то время собирались на полулегальные посиделки - "чаепития", но вино уже из бутылок переливали в чайники и разливали его в чайные бокалы, а водку приносили в разного рода "тормозках" и термосах, и "из под полы", разливали в чайные чашки... На столах были лишь бутерброды, баранки да пряники, и никакой тебе музыки и танцев... А вскоре, и эти "чаепития" в отделах были запрещены... Ушел в последний путь дорогой Леонид Ильич, и забрал с собой "коммунизм", которого, в его бытность, мы не замечали...
Anna Lomantz
Жила при всех,кроме Ленина. Никому не желаю жить в такие времена,когда был дефицит
Николай Егоров
От Вас пованивает ложью. Да и с русским у Вас проблемы. Где Вы жили при Брежневе? За бугром?
Anna Lomantz
не даете написать полный комментарий тем,кто жил в эти ужасные времена.
Konstantin Петров
А сейчас дефицита нет? В тюрьмы не кидают, шпионов не ищут? Вокруг одни друзья? Наслаждайтесь новым свободным миром
Pavel Luspekaev
Кто это "не даёт" написать? Пишут, да ещё как. Интернет всё стерпит. Такие больные фантазии иногда читаешь о Советском Союзе, что диву даешься.

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