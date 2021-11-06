Что сделал Леонид Брежнев для советских людей

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЧто сделал Леонид Брежнев для советских людей Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там».Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьPLPavel LuspekaevОтличное было время. Атлантида. А теперь явилось "племя младое", точно знающее об "ужосах" и гулагах, голоде и репрессиях, этакие кидатели тапками, рождения конца девяностых, начала двухтысячных.Ирина Жуковавсе что сейчас происходит, можно сказать что завтрашнего у нашей молодежи не будетЮрий ПаршаковВытрезвители, ЛТП, всеобщий дефицит и повышение цен на бензин и ГСМ сразу в 5 раз. Вторжение в Афганистан и тысячи гробов и десятки тысяч инвалидов.Александр УльяновВы в то кремя явно не жили...Ирина Жуковаа сейчас смертность исчисляется миллионамиKonstantin ПетровВы правы, в будущем все стало в разы лучше. Появились наркоманы и люди подыхали от метилового спирта, ЛТП закрылись и пьянчуг просто повыгоняли из квартир бомжевать, дефицита не стало, просто продукты исчезли, все не просто подорожало, а рубль как деньги перестал существовать, стали печатать Билеты Банка России. Тысячи гробов из Чечни. Немного перефразировав можно то же написать по нынешнее спокойное и благополучное время, вот только СИЗ сниму и руки спиртом протру.СРСергей РузмановПвршаков, а сколько сейчас гробов на постсоветском пространстве? И не надо врать про всеобщий дефицит, пятикратные повышения цен, а также интересно, что плохого было в наличии вытрезвителей и ЛТП?Ирина Жуковасогласна, хоть не замерзали на улицах и не исчезали в никудаСВСенин ВалерийА что дефицита не было, не было разделения городов на категории снабжения, а что в лтп лечили это был бесплатный труд под названием трудоторапичИИринаВы ,враги своей страны и народа на территории СССР ,из дореволюционного ,советского ,вашего постсоветского периодов ,всегда выдираете только то ,что вам выгодно в ваших подлых и преступных целях ,включая ,например ,если речь о пенсиях в СССР ,вы лезеее с 12-28 -рублевыми пенсиями ,если о жилье в СССР -вы лезете с бараками и коммуналками . А вот если речь о вашем постсоветском периоде -вы только бахвалитесь ,как много чего вы ПОИМЕЛИ за счет чужого труда , нахапали много денег ,обожрались подделками под советские продукты ,накупили много импорта ,пошлялись по миру .СВСенин ВалерийИрина я что имел в СССР то за счет своего горба.Konstantin ПетровА сейчас вы живете за счет чужого горба?, как и власть имущие?СВСенин ВалерийПетров живу явно не засчет вашего горба. А в СССР секретари кпсс, своим горбом заробатовали.Ирина Жуковастолько каналов говорят правду, но ведь НИЧЕГО не меняется, а становится все хуже и хужеКонстантин Каменецкийсказочный долбаебМарат ГубайдуллинТы? ОДНОЗНАЧНО!ОльгаДа, в 1980-м году в Киеве за гостинку я платила аж около 4 руб. в месяц за коммуналку (газ + вода холодная и горячая + электричество) при зарплате 125 руб. А комплексный обед в ресторане стоил 0,85-1,0 руб.Николай ЕгоровВы, видимо, шиковали. Я в Москве за комплексный обед платил 50 копеек.Konstantin ПетровОна же пишет, что по ресторанам обедала. В столовке, Да, обед стоил 50 коп. + 2 кусочка хлеба бесплатно.Петр ГущинСлишком красиво.КилативКвартиры были в социальном найме, а не в собственности, большая часть вообще ведомственная. Количество цемента и чугуна на душу населения...Ну-ну. Сельское хозяйство на первом месте? Что ж6е тогда пшеницу то покупали? А уж скока фильмов в запасниках лежали, то и говорить не имеет смысла. Так что афтырь ты не прав.ИИринаА почему ваша тупая ,никчемная ,паразитическая антисоветская клика вывозит много зерна из РФ ? А потому что вы уничтожили две трети крупного рогатого скота ,ТРАВИТЕ народ хлебом из фуражного зерна с кучей химии ,а ваши "кулаки " вывозят хорошую пшеницу из РФ ,чтобы продать её подороже . То ,что вы сотворили с Россией и российским народом ,могут считать "достижениями " только враги России и её народа .PLPavel LuspekaevТе фильмы, что на полках лежали, не стоило оттуда и доставать. А квартиры можно было менять на всей территории Советского Союза. И не было "моя хозяин страна" и "русский уходи".ALAnna LomantzРебята! Не надо рассказыват. ЛALAnna LomantzРебята! Не надо рассказыват.ПВпетров викторСовершенно случайно, но сегодня, получился день воспоминаний... С утра в комментарии вспомнил брежневские 70-е, а прочитал эту статью, и вспомнил начало 80-х: последние годы брежневского правления - когда, по мнению автора статьи, "был коммунизм", которого мы не замечали... Воспоминаний о том времени у меня много, и они разноплановые, но особо запомнился брежневско-андроповский "переход", когда резко изменился стиль коллективного общения на работе... Я в то время работал в НИПИ и брежневские душевные застолья после рабочего дня в отделе института, были открытыми и легальными... Собирались всем отделом часто: или в канун приближающегося праздника, или по случаю дня рождения кого-то из сотрудников отдела...Сопровождались эти застолья обильной выпивкой из бутылок, стоящих на столе, под салаты и прочее съестное, которое заранее приносили сотрудники отдела из дома, под громкую музыку и танцы до упаду... И вот, с приходом к власти Андропова, в одночасье всё это коллективное веселье было запрещено... По инерции, ещё какое-то время собирались на полулегальные посиделки - "чаепития", но вино уже из бутылок переливали в чайники и разливали его в чайные бокалы, а водку приносили в разного рода "тормозках" и термосах, и "из под полы", разливали в чайные чашки... На столах были лишь бутерброды, баранки да пряники, и никакой тебе музыки и танцев... А вскоре, и эти "чаепития" в отделах были запрещены... Ушел в последний путь дорогой Леонид Ильич, и забрал с собой "коммунизм", которого, в его бытность, мы не замечали...ALAnna LomantzЖила при всех,кроме Ленина. Никому не желаю жить в такие времена,когда был дефицитНиколай ЕгоровОт Вас пованивает ложью. Да и с русским у Вас проблемы. Где Вы жили при Брежневе? За бугром?ALAnna Lomantzне даете написать полный комментарий тем,кто жил в эти ужасные времена.Konstantin ПетровА сейчас дефицита нет? В тюрьмы не кидают, шпионов не ищут? Вокруг одни друзья? Наслаждайтесь новым свободным миромPLPavel LuspekaevКто это "не даёт" написать? Пишут, да ещё как. Интернет всё стерпит. Такие больные фантазии иногда читаешь о Советском Союзе, что диву даешься.Комментировать
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