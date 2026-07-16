Canadian Woman Detained By ICE For Attacking Teens Wearing Trump Pants A defining character trait of the average leftist is the complete lack of emotional impulse control (often a sign of bad parenting and a low IQ).
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