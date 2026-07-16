Zero Hedge
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Zero Hedge

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Canadian Woman Detained By ICE For Attacking Teens Wearing Trump Pants

Canadian Woman Detained By ICE For Attacking Teens Wearing Trump Pants

Canadian Woman Detained By ICE For Attacking Teens Wearing Trump Pants A defining character trait of the average leftist is the complete lack of emotional impulse control (often a sign of bad parenting and a low IQ).

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