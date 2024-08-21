«Привнес магию»: Тикнизян высказался о Глушенкове в «Зените»

Ранее футболисты вместе играли за «Локомотив» Хавбек «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что отсутствие экс-партнера по команде Максима Глушенкова в составе петербургского «Зенита» несильно скажется на результатах клуба.
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