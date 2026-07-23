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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили запретить повышение пенсионного возраста до 2035 года

В России предложили запретить повышение пенсионного возраста до 2035 года

Авторы инициативы хотят внести изменения в федеральный закон "О страховых пенсиях" В Государственную Думу внесли законопроект, предусматривающий запрет на повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2035 года.

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