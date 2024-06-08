Дочь Анастасии Заворотнюк посвятила трогательный пост маме, опубликовав ее архивные фотографии

На прошлой неделе в сети появилась прискорбная новость: умерла Анастасия Заворотнюк. Это стало настоящим шоком как для ее близких, так и для миллионов поклонников, которые выросли на популярном сериале «Моя прекрасная няня», где Заворотнюк исполнила главную роль.