Скопинский епископ Питирим рассказал об опасности "Гарри Поттера" и "Мастера и Маргариты"

Тему литературы владыка затронул во время проповеди 9 июня. Он рассказал о популярности в России людей, которые называют себя экстрасенсами и колдунами - и привел статистику, согласно которой на 15 000 православных священников в стране приходится около 200 000 приверженцев магии и прочих оккультных практик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии