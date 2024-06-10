Скопинский епископ Питирим рассказал об опасности "Гарри Поттера" и "Мастера и Маргариты"

Тему литературы владыка затронул во время проповеди 9 июня. Он рассказал о популярности в России людей, которые называют себя экстрасенсами и колдунами - и привел статистику, согласно которой на 15 000 православных священников в стране приходится около 200 000 приверженцев магии и прочих оккультных практик.