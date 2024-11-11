«Промотай вперёд»: круиз для тех, кто хочет выпасть из реальности на 4 года

- Друзья! Мы ведём свой репортаж с великолепного лайнера Villa Vie Odyssey. Да-да, это тот самый лайнер, который даст возможность всем желающим уникальный шанс совершить путешествие во времени! И ни в коем случае это не путешествие в прошлое.
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