«Лада» проиграла 10-й матч подряд – 0:1 от «Амура». У команды 14 поражений в 15 играх сезона

« Лада » уступила « Амуру » (0:1) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Это поражение стало десятым подряд для «Лады», которую возглавляет Игорь Горбенко после отставки Павла Зубова.
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