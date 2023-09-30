Поторопиться или отложить? Стало известно, что будет с кредитами

Серьезных изменений ставок по кредитам до конца года не ожидается, однако ввод макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ РФ способен снизить число выдач займов, рассказали в пресс-службе банка «Открытие» в комментарии Банки.
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