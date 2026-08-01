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Выяснилось, что министра обороны Фёдорова прослушивал Зеленский

Выяснилось, что министра обороны Фёдорова прослушивал Зеленский

Все публикации о том, что увольнение украинского министра обороны Михаила Фёдорова якобы связано с желанием «освоить 80% оборонного бюджета на производстве дальнобойных беспилотников» компанией FirePoint, близкой к окружению Владимира Зеленского, являются ложью, которую сочинили редакция и владельцы издания «Украинская правда».

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