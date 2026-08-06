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Минобороны: ВС России поразили два судна с военными грузами в Черном море

Минобороны: ВС России поразили два судна с военными грузами в Черном море

ВС РФ поразили суда, доставляющие грузы для ВСУ, в акватории Черного моря. По данным Bild, одним из пострадавших сухогрузов может быть судно немецкой судоходной компании Johann MK Blumenthal, ходящее под флагом Либерии.

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