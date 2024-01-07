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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синхронист Мальцев: «Любил фигурное катание, когда Костнер, проезжала весь каток в красивой позе. Сейчас этого никто не делает»

– Что для вас было главным стимулом, чтобы заниматься синхронным плаванием? – В синхронном плавании для меня самым главным всегда была художественная составляющая, танец на воде.

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