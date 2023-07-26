Не знавшая о беременности подросток родила ребенка и сдала его в магазин

WKYT: в США девушка-подросток внезапно родила ребенка и сдала его сотрудникам магазина Фото: Fe Ngo / Unsplash В американском штате Техас не знавшая о беременности девушка подросткового возраста внезапно родила ребенка и сдала его сотрудникам магазина медицинских товаров.
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