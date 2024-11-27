Детекторы дронов доставят из Шатуры в зону СВО по просьбам бойцов

водитель службы дорожного хозяйства Сергей Михайлов и депутат муниципального Совета Дмитрий Бывшев. Из Шатуры бойцам передадут генераторы, продукты питания, теплую одежду, газовые баллоны, стройматериалы, матрасы, маскировочные сети и лекарства.
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