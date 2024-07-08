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РЖД не будет использовать труд заключенных на стройке Восточного полигона

РЖД не будет использовать труд заключенных на стройке Восточного полигона

Заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров на брифинге в понедельник, 8 июля, заявил, что компания решила отказаться от идеи использования труда осужденных на строительстве Восточного полигона, – сообщают СМИ.

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