В Омске пропал 10-летний мальчик, который жил с отцом. Родственники не исключают, что школьник мог попытаться один уехать к матери в сельский район.
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В Омске пропал 10-летний мальчик, который жил с отцом. Родственники не исключают, что школьник мог попытаться один уехать к матери в сельский район.