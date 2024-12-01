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Новости Омска

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В Омске пропал 10-летний мальчик, который жил с отцом

В Омске пропал 10-летний мальчик, который жил с отцом. Родственники не исключают, что школьник мог попытаться один уехать к матери в сельский район.

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