МВД России информирует о порядке выезда иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2021 г. № 822 «Об утверждении правил выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в качестве зрителей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г.
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