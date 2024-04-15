Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них воду и газ

Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, в которых не установлены или нет возможности установить счетчики воды и газа, освободят от оплаты водо- и газоснабжения за находящихся в зоне спецоперации бойцов.
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